Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran, "Bankacılık tarihsel olarak kâr anlamında en sıkıntılı dönemi yaşıyor. Kurda risk görmediğimiz için yabancı para kredi verebiliyoruz. TCMB’nin adımları kuru stabil tutacaktır" dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldığı bir etkinlikte ekonomi politikası ve bankacılık hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bankacılık tarihinde kâr anlamında en sıkıntılı dönemin yaşandığını söyleyen Aran, “Ekstrem bir dönem geçiriyoruz. Yıl sonunda yüzde 42 hedefi tutturulabilir TL’deki sıkışıklığı yabancı para kredi ile aşabiliyoruz. Kurda risk görmediğimiz için yabancı para kredi verebiliyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını geçtikten sonra 30 Eylül itibariyle artık ülkede kredi ve enflasyonun makul bir seviyede oturmaya başlayacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“TCMB’nin adımları kuru stabil tutacaktır”

Bankacılık sektörünün riskli bir dönem geçirdiğini belirten Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ekstrem bir dönem geçiriyoruz. 31 Mayıs enflasyonunu gördükten sonra ancak dengeden bahsedeceğiz. Sıkışıklıkların dozunun biraz daha azaldığı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Hep uçlarda sağlıksız bir dönem geçirdiğimiz için bir türlü o dengeye gelemedik. Ekimden sonra bu dengeyi kuracağımızı düşünüyorum. Bankacılık sisteminde sistematik bir risk yok. Daha önce zorla aldığımız menkul kıymetlerden dolayı bir risk vardı ama şuan da yok. TCMB’nin net rezervleri sıfıra getirme, brütü 200’e çıkarma planı var. TCMB şuan da bunu yapıyor. Bu doğrultuda yaptığı adımlar kurun stabil seyrini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Yatırımcılar enflasyonla mücadeleye inanıyor”

Yatırımcıların enflasyonla mücadele politikasına güvendiklerini belirten Aran, “Yatırımcının Enflasyonla mücadelede başarıya inandığını görüyoruz. Yani on yıllık bir kağıdın şu anda yüzde yirmi sekiz olan faizi şunu gösteriyor. Türkiye enflasyonu yüzde yirmi sekizlik bir faizi bile karlı hale getirecek noktaya indirecek. Bu ne kadar aşağıya inerse aslında enflasyonla mücadelede o kadar inandırıcı olduğumuzu gösterecek. Eğri sağlıklı oluştuğunda da işte içeride biz daha uzun süreli borçlanma ve risk priminin azalmasıyla dışarıdan daha uygun maliyette kaynak bulma gibi şeyleri yapabildikçe içeride de bunu gene enflasyonla mücadeleye zarar vermeden sağlıklı bir kredi mevduat dengesine getirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yabancı para kredi verebiliyoruz”

Yabancı para kredi verebildiklerini belirten Aran, “Enflasyonla mücadelede başarılı olmak önemli, yıl sonunda yüzde 42 hedefi tutturulabilir. Kredi büyümesinin bu yıl tarihi düşük seviyede çıkabilir. Bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerinde bozulma sinyalleri aldık. TL’deki sıkışıklığı yabancı para kredi ile aşabiliyoruz. Kurda risk görmediğimiz için yabancı para kredi verebiliyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını geçtikten sonra 30 Eylül itibariyle artık ülkede kredi ve enflasyonun makul bir seviyede oturmaya başlayacağını göreceğiz” dedi.

"Turizm ve ihracatta az kârlı dönem yaşanacak"

Turizm ve ihracatta zor bir dönem yaşanacağını belirten Aran, “Enflasyonu dikkate aldığınızda karlarda ciddi bir düşüş var. Önemli olan nokta bankacılıktan, ana bankacılık faaliyet karları çok düştü. Dolayısıyla bankacılık şu anda tarihsel olarak kendi karlılık anlamında en düşük ve sıkıntılı dönemini yaşıyor. Genellikle o diğer kar artışları ana bankacılık alanından oluşmuyor. Mevcut kur seviyesi, turizmi etkileme potansiyeli olduğuyla ilgili de dönüşler var. Merkez Bankası bunu dengede tutmaya çalışıyor. Ama bunun da rekabetçi lig anlamında bölgesel olarak baktığımız zaman Türkiye’ye bir dezavantaj sağlayabileceğiyle ilgili görüşler de var. İçinde bulunduğumuz bu durumunda ihracat, turizm, ithalat konusunda bu dengeyi bulurken bir takım sıkıntılar yaşayacağımızın sinyallerini veriyor. Yani kurun ideal seviyesi ne diye tartışmalarını yaşıyor olabiliriz. Aslında her sektöre, turizm sektöründe de ihracatta da bir kar düşüşüyle, daha az karlı bir ortamla bir süre geçirmek durumunda kalacağız” ifadelerine yer verdi.