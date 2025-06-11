Türkiye İş Bankası, 751 milyon dolar ve 513,5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

Türkiye İş Bankası, 751 milyon dolar ve 513,5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. İş Bankası’nın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi doğrultusunda çevresel veya sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, geçtiğimiz yıla kıyasla daha da artan bir ilgiyle Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 21 ülkeden toplam 54 banka katılım gösterdi.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalar açısından toplam maliyet ABD Doları diliminde SOFR + yüzde 1,60, Euro diliminde ise Euribor + yüzde 1,35, seviyesinde gerçekleşti.

Kredi anlaşmasında, Emirates NBD Capital Limited, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Mizuho Bank ve Standard Chartered Bank koordinatör banka olarak görev alırken; First Abu Dhabi Bank PJSC ve ING Bank NV sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak yer aldı.

"Hem bankamıza hem de ülkemiz ekonomisine duyulan güveni teyit ettik"

Sağlanan bu finansmanın bankanın sürdürülebilirlik odaklı stratejilerine ve reel sektöre verdiği desteğe önemli katkılar sunacağını belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Küresel piyasalardaki ve dış ticaretteki belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda, geçtiğimiz yılın aynı döneminde sağladığımız krediyi yüzde 123 oranında yenileyerek, hem bankamıza hem de ülkemiz ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu kredi, bankamızın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları destekler nitelikte. Kaynağın etkin kullanımıyla bir yandan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklerken, diğer yandan net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz İklim Dönüşüm Planı’nın uygulanmasına da katkı sağlayacağız. Finansmanın dönüştürücü gücünü kullanarak, emisyon yoğun sektörlerde belirlediğimiz azaltım hedeflerine ulaşmak ve sektörel geçişi hızlandırmak amacıyla müşterilerimize yönelik yeşil finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla oluşturduğumuz iklim stratejimiz ve sektörler özelinde oluşturduğumuz somut yol haritalarıyla, reel sektörün iklim geçiş sürecine öncülük etmeyi ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.