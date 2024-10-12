Program, özellikle yenilikçi ve potansiyel taşıyan iş fikirlerini destekleyerek, girişimcilerin başarıya ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

TÜBİTAK’ın sunduğu destek, yalnızca maddi kaynaklarla sınırlı değil. Girişimciler, kapsamlı planlama süreçlerinden geçerken, uzman mentörlerden birebir rehberlik alıyor. Bu mentörlük hizmeti, genç girişimcilerin fikirlerini geliştirirken karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, eğitim programları aracılığıyla, girişimcilere iş dünyasında gerekli olan beceriler kazandırılıyor.

Bu desteklerin yanı sıra, TÜBİTAK, girişimcilerin pazar araştırmaları yapmalarına ve iş stratejilerini oluşturmalarına da yardımcı oluyor. Böylece, gençler, projelerini daha sağlam temellere oturtarak, ticari girişimlere dönüşme şanslarını artırıyor. Bu süreç, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine büyük katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, TÜBİTAK’ın genç girişimcilere yönelik bu destek programı, hem ekonomik kalkınmaya hem de inovasyona yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Gençlerin yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gereken tüm kaynakları sunan bu girişim, Türkiye’nin gelecekteki girişimcilik liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.