İspanya’nın önde gelen tekstil markalarından Mango’nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, bir dağ gezisi sırasında hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında İspanya’ya göç ederek Barselona’da yaşamını sürdüren Andiç’in, Katalonya’daki Monserrat dağlarında yaklaşık 100 metrelik bir düşüş sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Isak Andiç kimdir?

Isak Andiç, 1953'te İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya girdi. İspanya'ya ailesiyle giden Andiç, 1979'da girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparken, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.