Kapalıçarşı’da altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları ve yaklaşan ABD seçimleri ons altın üzerinde etkili oluyor. Uzmanlar, Donald Trump'ın seçilmesi durumunda altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair öngörülerde bulunuyor. Ayrıca, Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarında Ağustos ayı için öngörülerde bulundu.

Altın fiyatları, Fed’in bu yıl iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilerle yükselmiş durumda. Şu anda ons altın fiyatı 2.417 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Kapalıçarşı’da ise 22 ayar gram altın 2.533 liradan, çeyrek altın 4.324 TL’den ve Cumhuriyet altını 17.572 liradan satılmakta.

Yeni Yükseliş Sinyalleri

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, altın için orta ve uzun vadeli görünümün destekleyici olduğunu belirtti. Kumari, “Eylül ayından itibaren iki faiz indirimi bekliyoruz ve jeopolitik gerginlikler altının güvenli liman olarak desteklenmesine devam edecek” dedi.

Reuters anketine göre, Fed bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki faiz indirimi yapacak. Enflasyondaki düşüşe rağmen, ABD'deki dayanıklı tüketici talebi ihtiyatlı bir yaklaşım gerektiriyor.

Yarın ve Cuma Önemli Veriler Açıklanacak

ABD’de yarın GSYİH verileri ve Cuma günü kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri açıklanacak. Bu veriler, yatırımcıların faiz indirimleri ile ilgili beklentilerini şekillendirebilir.

Trump’ın Seçimi Kazanması Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri öncesi kampanyalar yakından izleniyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Demokrat Parti adayı olarak Cumhuriyetçi Donald Trump’a karşı yarışması bekleniyor. ActivTrades’in analisti Ricardo Evangelista, Trump’ın kazanması durumunda daha güçlü bir dolarla karşılaşılacağını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

İslam Memiş’ten Gram Altın Tahmini

Yatırımcılar için gram altın fiyatlarının geleceği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının şu an Kapalıçarşı’da 2.591 TL seviyelerinde işlem gördüğünü açıkladı. Memiş, gram altın fiyatının 2.580 – 2.680 TL aralığında dalgalanacağını belirtti ve Ağustos ayında 2.700 TL’yi geçebileceğini öngördü. Ayrıca, yıl sonuna kadar gram altının yeni rekor denemeleri yapabileceğini söyledi. Memiş, iki hafta daha dalgalanmaların süreceğini ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını vurguladı.