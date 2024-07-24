İzmit Belediyesi'nin kendi tarlalarında ürettiği lavantalarla düzenlediği workshoplara kadınlar yoğun ilgi gösteriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, lavanta bahçelerinde yetiştirdiği lavantaların hasadını gerçekleştirdi.

Hem kokusu hem de görüntüsü ile herkesi cezbetmeyi başaran lavantalar bu kez Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde vatandaşların kendi dokunuşlarıyla lavanta buketlerine dönüşüyor.

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen workshoplara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Lavanta buketi hazırlayan kadınlar ayrıca sosyalleşme imkanı da buluyor. Katılımcılar bu keyifli etkinlikten dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.