İlk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabilen temsilcimiz İnegölspor’un, 5. hafta rakibi deplasmanda Isparta32 Spor olacak.

Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Kepezspor’u 1-0 yenerek moral bulan ekibimiz, lige iyi bir başlangıç yapamayan Isparta32 Spor’u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Gol yollarında ilk 5 haftadır şanssızlık yaşamasına karşın 4 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ekibimizde hedef yine 3 puan olacak.

Bugüne kadar oynanan 5 hafta sonunda rakip fileleri sadece 3 kez havalandıran Bordo Beyazlılar, kalesinde de yine 3 gol gördü. Ligde en az gol atan takımlar arasında olmasına karşın, en az gol yiyen takımlar arasında da yer alan Bordo Beyazlılar ilginç istatistiki verilere sahip.

ISPARTA32 SPOR NASIL BİR EKİP?

Ligde henüz galibiyetle tanışmayan ekipler arasında yer alan Isparta32 Spor, geride kalan 5 hafta sonunda 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Ligde topladığı 2 puanla 16. sırada küme düşme hattında yer alan ekip, 5 haftada rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ev sahibi ekip bu yıl kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 2 karşılaşmadan birinde berabere kalırken, diğerinde ise yenildi.

Kadrosunda 26 futbolcusu bulunan ev sahibi ekibin yaş ortalaması 23.9 olarak hesaplandı. Genç bir kadroya sahip olan ekip maçlarını ise 4 bin 345 seyirci kapasitesine sahip Atatürk Şehir Stadyumunda oynuyor.

ISPARTA32 SPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

2. Lig Beyaz Grupta Isparta32 Spor-İnegölspor arasında oynanacak olan 6. hafta karşılaşması 6 Ekim Pazar günü Atatürk Şehir stadyumunda saat 19.00’da başlayacak.