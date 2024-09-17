Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili tvnet'te yaptığı açıklamalarda önemli bilgiler paylaştı. Demircan, saldırının hedef aldığı cihazların cep telefonu değil, 2000 yılı öncesinde kullanılan çağrı cihazlarına benzediğini belirtti. Bu patlamanın sıradan bir pil patlaması olmadığını vurgulayan Demircan, "Cihazların içine C4 gibi patlayıcı maddeler yerleştirilmiş olabilir" dedi.

Saldırının, iş birlikçi olmadan gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çeken Demircan, bu cihazların kısa dalga ile çalıştığını ve hack'leme işleminin ancak cihazlara çok yakın bir mesafede mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca patlama sonucu yaralananlar arasında İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nin de bulunduğu iddia edildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, "pager" olarak bilinen çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyerek bu cihazları patlattı. Patlamada Hizbullah üyesi oldukları söylenen yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Cihazlar Cep Telefonu Değil

Demircan, patlamanın yaşandığı cihazların cep telefonu değil, eski tip çağrı cihazlarına benzediğini ve cihazlara uzaktan müdahale edilerek patlatıldığını ifade etti. Ayrıca, bu tür cihazlara uzaktan erişim sağlamak için sistemin kısa dalga ile hack'lenmesi gerektiğini ve saldırının basit bir pil patlaması olmadığını yineledi. Demircan, "Bu, bombanın patlamasıdır" diye konuştu.