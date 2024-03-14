İştah Kaybının Nedenleri Nelerdir?

Tıbbi olarak anoreksiya olarak isimlendirilen iştah kaybı, çeşitli sorunlardan ve hastalıklardan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, ilaçların kullanımından kaynaklanan bazı durumlarda da altta yatan kanserin sorunlarından daha ciddi olabilir.

İştah kaybının sebepleri arasında hamilelik, kolesterol, metabolik sorunlar, kronik karaciğer hastalığı, KOAH, demans, HIV, hepatit, hipotiroidizm, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kokain, gibi birçok neden ve sorun bulunur.

İştahsızlık Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kilo kaybı sorunu

Yaş ve boya uyumsuz kilo oluşumu

Kilo almaktan korkup, yemek yememe sorunu

3 ay üst üste regl olmama sorunu

Halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon bozuklukları gibi rahatsızlıklar

Cilt kuruluğu gibi görülen belirtiler

Çocuklarda İştahsızlık Nasıl Geçer?

Çocuklarımızı her zaman en iyi ve besin değerleri yüksek yemekler vermeye çalışıyoruz fakat bu bir hata olabilir. Çocukların kendi yemek karakterlerini oluşturmasına engel oluyor olabiliriz. Meyve suyu ve süt gibi yoğun sıvı gıdalar iştahsızlıklarının nedenleri arasında olabilir.

Siz ne yiyorsanız çocuğunuz da onu yer! Siz yemek sofrasında asitli bir içecek içerken çocuğunuza içmemesini söylemek saçma olacaktır. Çocuğunuzun yeme alışkanlığını değiştirmek istiyorsanız kendi alışkanlıklarınıza göz atmanız gerekebilir.

İştah Kaybı Tedavisi Var Mıdır?

İştah kaybını tedavi etmenin ilk öncelikli adımı, altta yatan sorunun belirlenmesi ve ele alınmasıdır. Bir kimsenin iştah kaybının ne kadar şiddetli ağır olduğuna ve buna sebep olabilecek herhangi bir komplikasyona bağlı olarak tedavide çeşitli yollar ve çözümler kullanılmaktadır.

Çocuklarda çoğu sebebinin psikolojik olduğu bilinen iştahsızlık rahatsızlığının tedavi yöntemleri ve reçeteleri bulunmaktadır. Yetişkin insanların psikolojik olarak iştahsızlık sorunlarında, üzülmekten ve stresten uzak kalmasının tedavi şeklini çok büyük derece etkilediği iştahsızlık tedavisinde çok büyük etkilediği görülmüştür.

Ayrıca verilen talimatlara hastaların uyması gerekmektedir. Fiziksel nedenlerden şüphe duyan insanların hekimlere başvurması gereken iştahsızlık sorunlarında doktorlar çoğunlukla sorunun kaynağına giderek o soruna ilaç verir ve bu verdiği ilaçlar iştah açıcı ilaçlardır.

İlaçların yanında ek olarak bol bol kalsiyum, demir, çinko içerikli gıdaların tüketilmesinin önerildiği iştahsızlık probleminin de çocuklara da hemen hemen aynı tedavi yöntemleri uygulanmakta aynı zamanda çocuklara yemek yedirmede ısrarcılık baskısı yapılmaması söylenmektedir. Bu sorunla karşı karşıya kalan insanlar bir doktor kontrolünde tedavi görmelerinde yarar vardır.