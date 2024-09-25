İstanbul Coffee Festival, 10’uncu yılında 3-6 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina’ya geliyor. Kahveseverler, Türk Telekom Prime sahnesinde Gripin, Buray, Ceza, Levent Yüksel, Melis Karaduman ve Emir Yargın’ın en sevilen şarkılarını dinleyecek.

İstanbul Coffee Festival heyecanı için geri sayım başladı. 10 yıldır kesintisiz bir şekilde düzenlenen festival, katılımcılarını yine dolu bir program ile ağırlamaya hazırlanıyor. Festival; Karaköy, Kadıköy, Beşiktaş, Haliç’ten sonra bu yıl, 3-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Etkinlik alanında kahveseverleri ağırlayacak.

150’den fazla markanın yer alacağı festivalde kahveseverler, Türk Telekom Prime Sahnesi’nde Gripin, Buray, Ceza, Levent Yüksel, Üzüm Derin Solak, Seda Savaş, Deniz Tekin, Kof Project, Emir Yargın, Develer, Al’York, Ekin Alkan, Melis Karaduman, Ezgi Alaş, Çınar Türker ve daha birçok sanatçıyla müziğe doyacak.

“İstanbul Coffee Festival’in 10’uncu Yılı”

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, İstanbul Coffee Festival’in 10’uncu Yılını gururla karşılamaya hazırlandıklarını belirterek, “Festivallerimiz sektör ile kahve sevenler arasında güçlü bir enerji bağı kurarken, ülkemiz adına da çok büyük pozitif bir sektörel fayda sağlıyor. Baş aktörümüz kahve çekirdeği. Dolayısıyla birçok sektörde ana taşıyıcı ürün ismi ile anılan böylesi festival yok. Bu da bizim için gurur kaynağı. İstanbul Coffee Festival, kahve severleri iyi kahvenin yanında, kaliteli müzikle buluşturacak. Yunanistan, İspanya gibi ülkelerden de kahvecileri ağırlayacağız. Katılımcılar kahvelerini yudumlarken, bir yandan da birçok atölyeye katılma imkanı bulacak. Kahve severler eğlence ve kahvenin tadını Türkiye’nin en prestijli marinaları arasında yer alan, benzersiz konumu ve eşsiz manzarası ile Ataköy Marina’da çıkaracak. Şimdiden çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle açıklandı:

3 Ekim Perşembe, 19.00 - 20.00 - Deniz Tekin ve 20.00 - 21.30 - Gripin.

4 Ekim Cuma 19.00 - 20.00 - Emir Yargın: Klas Pop, 20.00 - 21.30 - Buray.

5 Ekim Cumartesi 19.00 - 20.00 - Melis Karaduman, 20.00 - 21.30 - Ceza.

6 Ekim Pazar 19.00 - 20.00 - Ezgi Alaş, 20.00 - 21.30 - Levent Yüksel.