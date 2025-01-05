Katıldığı bir televizyon programında konuşan Görür, Marmara Bölgesi’nde 7,5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme olasılığının %47 olduğunu belirtti. “Büyük Marmara depremi kapıda” diyen Görür, deprem hazırlıkları konusunda hâlâ ciddi eksiklikler olduğunu dile getirdi:

“Bazı şeyler yapılmasına rağmen, İstanbul’un büyük bir depreme hazır olduğunu sanmıyorum.”

Risk Her Geçen Gün Artıyor

Deprem uzmanı, İstanbul’da olası bir depremin yalnızca can kaybıyla değil, altyapı ve ekonomi üzerinde de ciddi yıkımlara yol açabileceğine dikkat çekti. Deprem riskinin bilimsel olarak giderek arttığını ifade eden Görür, “Anlık deprem olasılığı %47, bu oran tehlikenin ne kadar yakın olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Prof. Dr. Görür, halkın deprem konusunda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurgularken, yanlış inanışlara da sert tepki gösterdi:

“Depremin nasıl oluştuğunu bilmeyen bir toplumun bu tehlikeyle başa çıkması mümkün değil. Bilgi sahibi olmadan depremle mücadele edemezsiniz.”

Marmara Depremine Karşı Hangi Önlemler Alınmalı?

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’daki fay hattının büyük bir hareketlenme içinde olduğunu ve deprem tehlikesinin kapıda olduğunu belirterek, hükümet ve yerel yönetimlere önemli çağrılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, ülke çapında yapılan deprem hazırlıkları konusunda da sert eleştirilerde bulundu. “Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Bazı şeyler yapılmasına rağmen, ben hazır olunduğunu sanmıyorum” diyerek, İstanbul’daki hazırlıkların yetersiz olduğunu ifade etti. Görür, Türkiye’de deprem dirençli kentlerin inşa edilmesinin sanıldığı kadar zor olmadığını belirterek, "Bir bakanlık kurun, diğer bakanlıklara verdiğiniz bütçeden biraz daha fazla kaynak ayırın. Devlet bakanlığı olsun, siyasete göre değişmesin. Bu ülkeyi depreme hazırlamak için çalışsın" dedi.

Görür, Türkiye'nin büyük bir deprem felaketiyle karşılaşması halinde ekonomik, ticari ve siyasi bağımsızlığını kaybedeceğine dikkat çekti. “Ekonomin, ticaretin, fabrikaların İstanbul’da. Bütün Türkiye dizüstü çöker. O zaman bu ülkenin ne ekonomik ne de siyasi bağımsızlığı kalır” diyerek, İstanbul’daki olası bir depremin Türkiye için felakete yol açacağını belirtti.

Büyük Felaketten Sonra Para Bulabilecek Miyiz?

Prof. Dr. Naci Görür, hükümetin ve devletin deprem sonrası alacağı önlemlerle ilgili ciddi bir soru işareti koydu. Cumhurbaşkanının “Borç alan, talimat alır” sözlerine atıfta bulunan Görür, “Şu anda bile doğru dürüst para bulamadığımızı okuyoruz. O deprem olduğu zaman o yıkımda parayı nasıl bulacağız? Hangi tavizleri vererek alacağız?” diyerek, Türkiye'nin deprem sonrası mali açıdan nasıl toparlanacağına dair endişelerini dile getirdi.