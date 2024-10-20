İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin iptali için dava açtı.İSTANBUL (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’ değişikliğine madencilik sektöründen itiraz gelirken, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) yönetmelik değişikliğinin iptali için dava açtı.

Konuyla ilgili İMİB’den yapılan açıklamada, 24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in madencilik faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan düzenlemelerine karşı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından 18.10.2024 tarihinde Danıştay nezdinde ilgili yönetmelik hükümlerinin iptali talepli dava açıldığı duyuruldu.