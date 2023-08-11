Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5-11 Ağustos 2023 tarihlerinde Cakarta’da düzenlenen 44. Genel Kurulda Asean Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA)'ya gözlemci üye olarak kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin gözlemci üyelik başvurusunun onaylandığı AIPA 44. Genel Kurulunda TBMM’yi İstanbul Milletvekili ve Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Rümeysa Kadak ile Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Ayşe Böhürler’den oluşan heyet temsil etti.

TBMM heyeti, AIPA Genel Sekreteri başta olmak üzere Genel Kurula katılan parlamento temsilcileri ve Endonezya parlamentosundaki muhataplarıyla da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da yapılan açıklamada Türkiye’nin aynı zamanda ASEAN’ın Sektörel Diyalog Ortağı olması gözlemci üyelik başvurusunun normalden çok daha kısa sürede sonuçlanmasında etkili olduğu ifade edildi.

2 Eylül 1977'de kurulan ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA); Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Brunei Darusselam ve Myanmar olmak üzere on ülke parlamentosundan oluşmaktadır.

Yürütme alanında faaliyetlerini sürdüren ASEAN’ın yasama boyutu olarak konumlanan AIPA İçtüzüğüne göre, ASEAN üye ülkelerinin tümü tarafından diplomatik olarak tanınan bir ülkenin parlamentosu gözlemci üyelik başvurusu yapabilmektedir.