İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınalı ve yağışlı hava koşulları sebebiyle yaşanan olumsuzluklarda, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan bölgelere de müdahalede bulundu. Seyrantepe TEM otoyolunda suya gömülen araç için yapılan kurtarma çalışmasına Büyükşehir ekipleri de katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon ekipleri, İstanbul genelinde etkili olan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtınalı ve yağışlı hava koşulları sebebiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan yerlere de müdahale etti.

Sabah saatlerinde gelen bilgi doğrultusunda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu ekipleri, görevlendirilen bölge tarama (Aksesuar, temizlik ve müdahale ekibi) ekipleri ile Galatasaray stadı önü, Tem Otoyolu yan yolu, Tem Otoyolu Ankara istikameti dönüş noktalarında göllenme tespit etti. İBB ekipleri, sorunlu bölgede gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Mahsur kalan bir otomobilin kurtarılması için çalışma başlattı.

Daha sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de alana gelmesiyle birlikte müşterek çalışma yürütülerek sorunlu noktada yağmur suyu giderleri açılarak suyun tamamen çekilmesi sağlandı. Otomobil ve sürücüsü kurtarıldı.

İstanbul genelinde yaşanan olumsuzluklar AKOM’da canlı olarak takip edilirken gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor. Şu ana kadar sahada toplam 6 bin 282 personel görev yaparken, 48 ağaç devrilmesine, 6 çatı uçmasına, 26 tehlike arz eden parça savrulmasına, suda mahsur kalan 2 araca, 3 direk devrilmesine, 737 su baskını, rögar taşması ve göllenmeye müdahale edildi.