Bakan Uraloğlu, söz konusu raporda 2024 yılına ait hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROLe ait 2024 yılı hava trafik istatistiklerini değerlendirdi.

İstanbul Havalimanının günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupadaki en yoğun havalimanı olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın üst üste 3 yılı Avrupanın zirvesinde tamamladığını söyledi.

İstanbul Havalimanının günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız 2024 yılında da Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Böylece İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı zirvede tamamladı" dedi.

İstanbul Havalimanının zirvede kalacağına olan inancını ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana toplam 338 milyon 152 bin 378 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, 255 milyon 668 bin 998 yolcu dış hatlarda seyahat ettiğini söyledi.

TÜRKİYE GÜNLÜK 3 BİN 140 UÇUŞ İLE AVRUPADA 6. SIRADA

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporundaki trafik istatistiklerine göre, Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupada en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurguladı. Uçuş yoğunluğundaki başarının uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri olduğunu söyledi.