İstanbul’da polis ekipleri tarafından belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonlarda, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilaçları ile bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı ilaçlardan meydana gelen kamu zararının engellenmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların, 3 şüpheli şahıs tarafından piyasaya sürüleceği ve haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğratacakları tespit edildi.

İstanbul’un Şişli, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Güney Kore üzerinden ilaçları ülkeye soktuğu öğrenilirken ilaçların Çin, Pakistan ve Hindistan menşeli olduğu anlaşıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen ürünlerin soğuk zincirinin kırılarak, normal bir depoda tutulduğu görüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.