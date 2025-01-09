Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlılara asansörlü hasta nakil hizmeti veriyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne bağlı ekipler, vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor. Hizmet kapsamında kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşlar, evlerinden alınarak tedavi olacakları hastanelere götürülüyor. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise yeniden evlerine bırakılıyor. Belediyenin başarılı bir şekilde yürüttüğü bu hizmet, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Randevu sistemi ile verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne ulaşarak randevu alabiliyor.

Kaynak: İHA