İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde izinsiz ve uzun süreli karavan parklanmalarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kamusal alanları işgal eden karavanları tespit ederek gerekli uyarıları yaptıktan sonra karavanları karavan parklarına yönlendirirken, bu alanları halkın kullanımına açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Karavanların uzun süreli park halinde kalmasının asayiş yönünden olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve İstanbulluların karavanlar hakkındaki şikayetlerini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karavanların kaldırılmasını sağlayarak kamusal alanları ve sahilleri halkın kullanımına açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Belediyeleri ile ortak yürüttüğü çalışmalarda Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde izinsiz parklanan karavanları tahliye etti.

Yürütülen çalışmalarda İstanbul genelinde toplam 138 izinsiz karavan parkı tespit edildi. Bunlardan 83’ü yediemin otoparklarına çekilirken, 54’ü sahipleri tarafından kaldırıldı.

Bir karavan görünümlü otobüs ise trafikten men edildi.

İŞTE İLÇE İLÇE KARAVAN OPERASYONU

SARIYER: Mayıs ayında Sarıyer sahilinde yapılan denetimlerde 8 karavan tespit edildi. Sahibine ulaşılan 6 karavan kaldırılırken, sahibine ulaşılamayan 2 karavan, emniyet gözetiminde yediemin otoparkına çekildi.

BAKIRKÖY: Temmuz ayında Bakırköy’de gerçekleştirilen çalışmada toplam 14 karavan tespit edildi. Sahibine ulaşılan 7 karavan kaldırıldı, geri kalan 7 karavan ise emniyet ekiplerinin gözetiminde yediemin otoparkına teslim edildi.

BEYLİKDÜZÜ: Kasım’da Gürpınar Mahallesi’nde Gürpınar Su Ürünleri Hali’nin yan tarafında bulunan alanda parklanma yapan karavan sahiplerine; kamusal alan vasfındaki sahil şeridini boşaltmaları ve kamusal alan işgaline son vermeleri yönünde alanı boşaltmaları için tebligatlar yapıldı. Ayrıca, fırtınadan etkilenen bir karavan da güvenli bir alana taşındı.

KARTAL: Temmuz ve Aralık aylarında yapılan çalışmalarda sahil bandında park eden toplam 31 karavan tespit edildi. 18 karavan yediemin otoparkına çekilirken, 13 karavanın sahipleri tarafından kaldırılması sağlandı. Ayrıca bir karavan görünümlü otobüs trafikten men edildi.

MALTEPE: Maltepe ilçesinde yapılan denetimlerde 54 karavan tespit edildi. 42 karavan yediemin otoparkına çekilirken, 12 karavan sahipleri tarafından kaldırıldı.

PENDİK: Mayıs ayında Pendik’te yapılan çalışmalarda izinsiz parklanan 15 karavan tespit edildi. 14 karavan yediemin otoparkına çekilirken, bir karavan sahibi tarafından kaldırıldı.