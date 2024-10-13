Taksim Tünel Meydanı'nda devriye görevini sürdüren polis memuruna, arkasından yaklaşan bir kişi boynundan bıçakla saldırdı.

Saldırgan, olay sonrası hızla kaçarken, yaralanan polis memuruna ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı polis, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırgan O.I'yı Kasımpaşa'daki bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak yaralı polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memurumuza kesici aletle yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Saldırıyı lanetliyor, polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.