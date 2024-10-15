İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin yepyeni projesi Sahne Senin Night Shift, müzeler kapandıktan sonra gerçekleşen etkinliklerle müzelerin büyülü atmosferinde sanatseverlere ve sanatçılara eşsiz bir deneyim yaşatmayı ve müzisyenlere sahne alma imkanı sunmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce, İstanbul'da “Sahne Senin” kapsamında birçok genç sanatçıya Kültür AŞ’nin düzenlediği konserler ve festivallerde büyük sanatçılarla sahne alma fırsatı sunulmuş, bu yenilikçi formatla müzik ve performans sanatlarıyla ilgilenen sanatçıların izleyici karşısına çıkmalarına destek verilmişti. Şimdi ise bu heyecan verici deneyim gecenin gizemli atmosferine taşınıyor.

Sahne Senin Night Shift, sahne bulma imkanı sınırlı olan her yaştan sanatçıya performansını sergileme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Projeye başvuran ve videolarını paylaşan DJ’ler, ensemble olarak tanımlanan müzik grupları, korolar, performans sanatçıları ve dansçılar, Kültür AŞ işletmesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Dijital Deneyim Müzesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te sahne alma fırsatı yakalayacak.

Projeye başvurmak isteyen sanatçılar, başvurularını Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden yapabilir ve performans videolarını paylaşabilirler. Sahne Senin Night Shift’e katılmaya hak kazanan sanatçılar, müze kapandıktan sonra düzenlenen özel Night Shift etkinliklerinde sahne alacaklar.