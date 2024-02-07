Azerbaycan vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle oy kullanmak için Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’nda sandık başına gitti.

İstanbul’da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna geldi. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dışında 6 adayın daha yarıştığı seçime İstanbul’da katılımın son derece yoğun olduğu görüldü. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, bu seçimin öncekilerden çok farklı olduğunu ve tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

“Tarihi önemi var, önceki seçimlerden çok farklı”

Katılımın son derece yoğun olduğunu söyleyen Mustafayeva, “Heyecan büyük, katılımdan da görüyorsunuz. Bugün 7 Şubat, Azerbaycan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşiyor. Tarihi önemi var, önceki seçimlerden çok farklı. En büyük özelliği de 30 yıldan sonra, hasretten sonra tüm Azerbaycan topraklarında bu seçimin gerçekleşmesidir. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2020 yılına kadar toprakların yüzde 20’si işgal altındaydı. 2020’de 44 günlük vatan savaşı ve getirdiği zafer sonucunda geçen yılın eylülündeki Karabağ’da lokal antiterör tedbirleri sayesinde Azerbaycan egemenliğini tüm topraklarında sağladı. Bugün bu toprakların her bir karışında vatandaşlarımız cumhurbaşkanını seçiyor. Hankendi’de, Karabağ’ın tacı Şuşa’da, Zengilan’da, Fuzuli’de. Bu topraklardan zamanında zorla göç etmiş insanlarımız, şimdi baba topraklarına dönerek orada oylarını veriyorlar. Çok büyük bir hadise, bizim için tarihi bir hadise. Hem milletimiz hem vatanımız Azerbaycan için hayırlı olsun diyorum. Akşam saat 19.00’a kadar devam edecek. Burada yaşayan, çalışan veya başka bir sebepten İstanbul’da olan tüm vatandaşlarımızı konsolosluğumuza gelmeye, oylarını kullanmaya davet ediyorum” dedi.

“Çok mutluyuz. Mutluluğu, gururu herkesin gözünde görmek mümkün"

Azerbaycan’daki seçim için oy kullanan Günel Karatepe isimli Azerbaycan vatandaşı da, “Çok mutluyuz. Bu sene tüm Azerbaycan oy kullanıyor. Çok mutluyuz, bu mutluluğu, gururu herkesin gözünde görmek mümkün. Azerbaycanlı olduğumuz için zaten gurur duyuyorduk, şimdi bu zaferden sonra gururumuz daha da arttı. Ben 5 yıldır Türkiye’de yaşıyorum” diye konuştu.

“Burada olmalı ve mutlaka oy vermeliyim dedim"

Oy vermek için sırada bekleyen Fidan Mirzayeva isimli seçmen ise, “Çok heyecanlıyım, 8 aydır Türkiye’de yaşıyorum. İkinci kez oy kullanıyorum. Bu haberi aldıktan sonra burada olmalı ve mutlaka oy vermeliyim dedim” ifadelerini kullandı.

Oy verme işleminin saat 19.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.