Daha önce işadamının sahibi olduğu konfeksiyon fabrikasında eylem yapan işçiler bu sefer işadamının ortağı olduğu, İnegöl'deki özel hastane önünde eylem yaptı.

"Özel Cihangir Hastanesi'nin ortağı işçilerin haklarını gasp ediyor!" yazılı pankart açan işçiler adına açıklama yapan Yapı Yol İş Sendikası MYK üyesi Barış Kaya, "18 gündür söz konfeksiyon sahibi ve özel Cihangir Hastanesi'nin ortağı ve sahibi olan Mehmet Fatih A.'nın villa inşaatında çalışan işçi arkadaşlarımız haklarını arıyor herhangi bir muhatap bulamıyorum arkadaşlarımızın tek talebi var haklarının yasalardan doğan ücret haklarının ve tazminat haklarının derhal ödenmesi. Biz haklarımız ödeninceye kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar bu alanda duracağız. İnegöl'deki herkesi basını emekten yana olan dostları sendikaları desteğe dayanışmaya bekliyorum" dedi.