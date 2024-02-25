Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın VAR’ı (Video Yardımcı Hakemi) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, bugün saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR’da ise Özgür Yankaya ve Serkan Olguncan bulunacak.