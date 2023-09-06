İstanbul’da ve Marmara’nın Kuzeydoğusu’nda beklenen yağış öncesi çakan şimşekler İstanbul’da geceyi aydınlatırken, Bursa’dan bile görüntülendi.

İstanbul’da yağmurla birlikte şehrin her bölgesinden görülen şimşekler, Bursa’dan da vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yağış öncesi çakan şimşekler İstanbul’da geceyi aydınlatırken, Bursa’dan da anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kimileri kilometrelerce uzaklıkta çakan şimşeklerden bile etkilenerek korkusunu gizleyemedi.