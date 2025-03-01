İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti. 2024 Şubat ayına göre 2025 Şubat ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 45,35 olarak gerçekleşti.

2025 Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda yüzde 4,14, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 4,09, Konut Harcamaları grubunda yüzde 3,93, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 3,41, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 2,30, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 1,98, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 1,48, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,40, Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda yüzde 0,25, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,14 artış izlenirken, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,95 azalış izlendi.

İstanbul’da 2025 Şubat ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Çeşitli Mal ve Hizmetler, Lokanta ve Oteller, Konut, ve Gıda Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Şubat ayında en yüksek grup artışı Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda (yüzde 4,14), en yüksek azalış Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 0,95) izlendi.