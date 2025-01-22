Bir diğer görüntüde ise ekiplerin tek tek odaları gezerek yaralı veya hayatını kaybedenleri aradıkları görülüyor.

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Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otelin çok tartışılan yangın merdivenleri görüntülendi.

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Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otelin çok tartışılan yangın merdivenleri görüntülendi. 

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Yangın merdivenin binanın içinde olduğu görülüyor. 

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Bir diğer görüntüde ise arama kurtarma ekiplerinin tek tek odaları gezdiği, yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşları aramaları yer alıyor.

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Odalarda ise hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşların eşyaları yer alıyor. 

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Bazı odalarda çocuk eşyaları dikkat çekiyor. Odaların bir çoğunda yanma olmadığı ancak yoğun duman sebebiyle isle kaplandığı görülüyor.

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Kaynak: İHA