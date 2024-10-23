Havalar soğumaya, evlerde de kombiler çalışmaya başlıyor. Evde pratik çözümlerle doğalgaz tüketimini azaltabilirsiniz. Uzmanlar, doğalgazdan tasarruf etmeye yardımcı olacak önlemleri 9 maddede özetledi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kombinin kullanılacağı evin durumuna göre uygun kombiyi seçmek, kombinin bakımını düzenli yaptırmak panel radyatörlerin üstlerini-önlerini açık bırakmak, kullanılmayan odaların panel radyatörlerini ve kapılarını kapatmak alınacak önlemlerden bazıları.

Doğalgaz tüketimini azaltmak ve doğalgaz faturalarını kontrol altında tutmak için uzmanların önerileri şöyle:

DOĞRU KOMBİYİ SEÇMEK: Kaliteli bir kombi, yüksek performansı sayesinde yatırım maliyetini kısa sürede geri öder ve uzun yıllar ekonomik fayda sağlar.

YILDA 1 KEZ BAKIM: Bakımları düzenli ve doğru bir şekilde yapılan bir kombi, tasarruflu ve çevreci bir ısınma sağlar. Kombinin düzenli bakımını yaptırmak, ileride daha maliyetli sorunlar yaşanmasının da önüne geçer.

REGLAJ AYARI KONTROLÜ: Reglaj ayarı, panel radyatörlere uygulanan bir ayardır. Bu ayar uzakta kalan radyatörün en etkili ve verimli şekilde, dengeli olarak ısınmasını sağlar. Reglaj ayarı yapmak için kombiye yakın olan radyatörden en uzak olana radyatöre doğru bir sıralama çıkartmak ve kombiye en yakın olan radyatörün alt kısmındaki vanayı tamamen kapatarak tekrar açmak gerekiyor. Ardından sırayla en yakından uzak radyatöre kadar işlem tekrarlanıyor. Bu ayarla en uzak radyatöre kadar sıcak suyun ulaşması sağlanıyor. Bu da verimi arttırarak, dengeli bir ısınma imkanı sunuyor.

PANEL RADYATÖR TEMİZLİĞİ VE BAKIMI: Sürekli olarak çalışan radyatörler, zaman geçtikçe ısınıp soğuyan suyun geride bıraktığı çamurlaşmadan ötürü dışarıya hesaplanan değerde ısı akısı sağlamakta zorlanır. Radyatörleri yılda üç kez düzenli olarak temizletmek gerekir. Radyatörler gibi kalorifer filtrelerinin de düzenli olarak temizliğini yaptırmak önemli.

KULLANILMAYAN ODALARDAKİ RADYATÖRLER KAPATILMALI: Kombinin kış modunda verimli çalışabilmesi için en az 3 adet radyatörün aktif olarak kullanılması gerekir. Bununla birlikte üç radyatör açık olduğu halde kullanılmayan odalar varsa bu radyatörlerin vanaları kapatılarak tasarruf sağlanabilir. Burada önemli olan, vanaları kapatılmış kullanılmayan odaların kapılarını açık bırakılmamasıdır.

RADYATÖRLERİN ÖNÜ AÇIK OLMALI: Radyatörlerin üstü ya da etrafı kapalı olursa, ısı enerjisini odaya eşit olarak aktaramaz, bunun sonucunda da yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Özellikle radyatörlerin üzerini perdeyle örtmekten ve en merkezi radyatörlerin önüne mobilya yerleştirmekten kaçınılmalı.

KOMBİ GECELERİ KAPATILMAMALI: Kombi kullanımında yapılan en büyük hatalardan biri, gündüz çalıştırılan kombiyi gece olduğunda tamamen kapatmaktır. Geceleri veya evde olunmayan zamanlarda kombiyi en kısık ayara getirmek, daha tasarruflu ve çevreci bir uygulamadır.

SICAK SU AYARI KOMBİDEN YAPILMALI: Mutfakta sıcak su kullanırken ya da duş alırken suyun aşırı ısınması halinde sıcak soğuk ayarı yapılırsa kombi gereğinden fazla yakıt tüketir. Bu gibi durumlarda su aşırı ısındığında ayarlamayı musluğun kendisi üzerinden değil, kombi üzerindeki kontrol panelinden sıcak su ayarı ile yapmak daha doğrudur.

ODA TERMOSTATI: Bir kombiyi tasarruflu ve çevreci bir biçimde çalıştırmanın bir diğer etkili ve verimli yolu oda termostatı kullanmaktır. Kombiye takılan oda termostatları, ortam ısısını istenen seviyeye getirerek kombinin çalışmasını durdurur ve tasarruf edilmesine katkı sağlar.