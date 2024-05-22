Başakşehir’de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi içerisindeki 3 katlı işyerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yeri havadan görüntülendi.

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Başakşehir’de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi içerisindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alev ve dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yanan işyeri ve ekiplerin soğutma çalışması dron ile havadan görüntülendi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.