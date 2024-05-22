Kocaeli’de bir ilk olan doğalgazlı mangal üniteleri, kış döneminin ardından yeniden Tütünçiftlik ve Yarımca sahilinde vatandaşların hizmetine açıldı.

Körfez Belediyesi tarafından yapılan mangal üniteleri geçtiğimiz yıl hizmete başlamış, büyük beğeni görmüştü. Kış aylarında kapalı olan üniteler yaz dönemi öncesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olacak üniteler, 13.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ünitelerde pişirme işlemi dışında sıcak su hizmeti de olacak. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği mangal üniteleri sayesinde koku ve duman engellemiş oluyor.