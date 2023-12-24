İstenmeyen tüyler her dönem büyük sorundu, özelliklede bayanlar için istenmeyen tüyler sorunu o kadar eskiye dayanır ki antik mısırlılar zamanında bile istenmeyen tüylerden kurtulmak için birçok yol denenmiştir. Günümüzde ise teknolojinin ve ilaç sanayini gelişmesin den dolayı daha kapsamlı ve kesin çözümler uygulanmaktadır. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın yollarından bazıları şunlardır.

İstenmeyen Tüylerden Kurtulma

Şeker Limon Karışımı: Hem istenmeyen tüylerden kurtulup hem de bunu yaparken sağlıklı bir şekilde vücudunuzun hiçbir kimyasala temas etmeden temizlenmesini istiyorsanız şekerli limon karışımı tamda istediğiniz çözüm olabilir üstelik uygulaması ve yapımı da çok basittir. Şekerli limon karışımı için gereken malzemeler şunlardır: 2 yemek kaşığı limon,2 yemek kaşığı şeker, 10 yemek kaşığı su bu malzemeleri bir kabın içerisine koyup karıştırın şeker suyun içerisinde eriyene kadar karıştırın, karıştırma işlemi bittikten sonra şeker, limon karışımını tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın 15 - 20 dk bekledikten sonra temiz leyin bu uygulamayı haftada 2 - 3 kez düzenli olarak yapınız.

Tüy dökücü kremler: İstenmeyen tüylerinizden kurtulmak istiyorsunuz ama cildiniz hassas olduğu için ağda gibi ürünler kullanamıyor sanız tüy dökücü kremler sizin için oldukça iyi bir seçim olacaktır. Tüy dökücü kremler istenmeyen tüylerinizi derinin altından kıl köklerini yakar ve bu sayede tüyler kolayca ve acısız bir şekilde dökülür.

Ağda: İstenmeyen tüylerden kurtulmak için ağdada oldukça eski ve etkileyici bir çözümdür ağda kullanacak kişiler hassas ciltli olmamalıdır. Ağda bir tür epilasyon yöntemidir ağda ile istenmeyen tüylerinizi kökünden alırsınız ve almış olduğunuz bölgeden 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.