Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi. İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay seferleri geçici süreliğine durduruldu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ederken İstanbul’un turistik ve tarihi bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kendini sokağa attı. İstiklal Caddesi üzerinde ziyaretçileri taşıyan ve yoğun ilgi gören nostaljik tramvay seferleri yaşanan yoğunluk ve yayaların güvenliği nedeniyle geçici süreliğine iptal edildi.