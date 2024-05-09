Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiğinde metrelerce yükseklikte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ülke çapında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına kendini geliştiriyor ve bilgi birikimini her geçen gün arttırıyor. Bu çerçevede Kartepe Teleferiğinde ihtimal dahilinde olan acil durum planları bünyesinde İtfaiye ve Ulaşımpark personeli yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı. En son teknolojiye ve kendi güvenlik sistemlerine sahip Kartepe Teleferiğindeki eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. 24 personelle gerçekleşen eğitim adeta nefes kesti. Senaryo gereği teleferik sepetleri iki direk arasında içinde insanlar varken durdu. İtfaiye personeli iki direk arasında kalan kabin içerisindeki yolcuları kurtarmak için taşıyıcı tellerden kabine ulaşım sağladı. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri kabin içerisinde kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti.

“Kartepe Teleferiği kurtarmaya gerek bırakmayacak bir sisteme sahip”

Eğitim ve tatbikat faaliyeti hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, “Kocaeli İtfaiyesi olarak teleferik yapısının arama kurtarma açısından 2 aşamalı bir bakışımız var. Birincisi teleferiğin arama kurtarma yapısının incelenmesi, ikincisi ise oluşabilecek durumların değerlendirilmesi ve kurtarma senaryolarına geçilmesi. Teleferik konusunda risk analizimizi yaptık. Kartepe Teleferiği kurtarmaya gerek bırakmayacak bir sisteme sahip. Teleferik sisteminde kabinde insan kalmasının en büyük nedenlerinden birisi elektrik kesintisi. Bunun için proje içerisinde biri dizel yakıtlı olmak üzere 4 jeneratör var. Telin raydan çıkmasına karşıda önlemler alındı. 5 sensörlü bir sisteme sahip. Bunlara rağmen teleferikte bir sıkıntı oluşması zor bir ihtimal fakat biz itfaiyeciler olarak her şartı değerlendirmeli ve her senaryoya karşı hazır olmamız gerekiyor. Bunun için bugün Kuzuyayla Teleferik istasyonunda eğitim ve tatbikat faaliyeti gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

“Her olaya karşı hazır olmalıyız”

İhtimal dahilinde ki tüm olaylara hazır olmaları gerektiğini belirten Yayla, “Arkadaşlarımız; günlük, haftalık ve aylık bakımlar yapıyor. Bu bakımları güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldılar. Bizim en yakın ekibimizin buraya gelerek tüm hazırlıkları tamamlaması 8 ila 10 dakika arasında. Bizim arkadaşlarımız gelene kadar teleferiğin kendi personeli gerekli güvenlik önlemlerini almış olacak. Biz bu eğitimlere farklı günlerde devam edeceğiz. Her olaya karşı hazır olmalıyız” diye konuştu.