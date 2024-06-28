BTM’nin bu yıl 17’nci kez düzenlenen Sahne XL’nin etkinliğinde konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “BTM, 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek oldu. Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilik sahnesinde basamakları hızla tırmanıyor. Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olduğu belirtilen BTM’de girişimciler bir yandan kendi hikayelerini yazarken bir yandan da Türkiye’nin girişimcilik hikayesine katkıda bulunuyorlar. En iyi hikaye yazan BTM girişimleri ise yılda iki kez Sahne XL etkinliği ile yatırımcıların karşısına çıkarak projelerini tanıtma olanağı buluyor. Bu yılın ilk Sahne XL etkinliği BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde yapıldı. BTM kurulduğundan beri 17’nci kez düzenlenen etkinlik toplumda fark oluşturmak isteyen girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlıyor. Yatırımcılara da yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL etkinliğinde, Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yaptı. Girişimcilerin önemli bir bölümünün yapay zeka destekli projeler geliştirmesi dikkat çekti.

Momentum temasıyla düzenlenen Sahne XL etkinliğinin açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptı.

“Sahne XL gelecek için dönüm noktası”

İstanbul’da girişim rüzgarı estirmek için büyük yatırım yaptıkları BTM’nin meyvelerini topladıklarını belirten Avdagiç, “İtiraf etmeliyim ki, artık gelenekselleşen Sahne XL etkinliğimiz hem bir girişim dostu hem bir iş dünyası mensubu hem de İTO ve BTM Başkanı olarak beni en çok heyecanlandıran etkinliğimiz. Girişimci gençlerimizin ülkemizin ufkunu daha da genişleteceklerine dair ümidim gerçeğe dönüşüyor. O yüzden bu salonu dolduran girişimcilere ve sizlere diyorum ki: İyi ki varsınız. İyi ki bugün varlığınızla Sahne XL etkinliğimize güç veriyor, anlam katıyorsunuz. Sahne XL, yenilikçi ve teknolojik fikirlerin doğru stratejilerle birleştiğinde nasıl büyük bir ticari potansiyele dönüştüğünü gördüğümüz ve gösterdiğimiz bir platform oluyor. Artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Sahne XL etkinliği, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek vizyonerler, yenilikçiler ve liderler için de önemli bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

“BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi”

BTM’nin 7’nci yılını kutladıklarını ifade eden Avdagiç, “Benim de görevimde 7’nci yılım. Bu 7 yıllık çabamız sonucunda BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi. BTM, 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek oldu. Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir. Bu arada, arkadaşlarım bana güzel bir haber verdi: BTM, Global Startup Ödülleri’nde ‘En İyi Kuluçka Merkezi’ kategorisinde finale kaldı. Ardından da şu an halk oylaması sürecinin başladığını ve 8 Temmuz’a kadar devam ettiğini belirttiler. İnanıyorum ki, BTM bu yarışmada da hak ettiği ödülü alacak. Sizlerin destek ve oylarınız da bu ödüle ayrı bir anlam katacak” dedi.

"Hedefimiz dünya birinciliği”

Etkinlikte konuşan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ise “Bugün burada bulunan girişimcilerimizin ortak bir özelliği var. Hayal kurmak ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusu. İşte bugün bu cesur adımları atan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan 18 girişimcimizi dinleyeceğiz. Şimdiden her birini yürekten kutluyorum. BTM olarak 7 yıldır yenilikçi fikirlerle geleceği şekillendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte birçok hayalimizi gerçekleştirdik ve çok güzel başarılar elde ettik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçildik. Bu sene de inşallah hedefimiz Dünya Birinciliği. BTM olarak Global Startup Awards isimli organizasyonda “En İyi Kuluçka Merkezi” kategorisinde finalist olduk. 8 Temmuz’a kadar devam edecek halk oylaması sürecinde herkesi BTM’ye oy vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

18 girişimci sahne aldı

Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren ve aynı zamanda YouTube’dan da canlı olarak yayınlanan etkinlikte iki ayrı söyleşi bölümü de yer aldı. Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs ile DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan konuşma yaparken, AI - Ups ile Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor ile Fundraiser’dan Melih Herman Simon katıldı. Etkinlikte sunum yapan girişimler ve faaliyet gösterdikleri alanlar ise şöyle:

SKYMOD Teknoloji: SKYMOD tercih edilen büyük dil modelini kullanarak yapay zekâ asistanları oluşturmayı sağlıyor ve işletmelerin operasyonel yüklerini azaltmak için diyalog tabanlı yapay zekâ projeleri geliştiriyor.

Yenesse: Yenesse havalimanı transferlerine odaklanıyor. Kullanıcılar şoför bilgileri ve araç detaylarına erişip online rezervasyon yapabilirken, taşımacılar da taleplere bağımsız olarak teklif sunabiliyor.

E-dison AI: E-dison mobilite sektöründe B2B2C SaaS yaklaşımıyla elektrikli araç şarj istasyonlarını akıllı hale getiren yapay zekâ modelleri üretiyor.

Heysem AI: Heysem AI görüntü işleme ve derin öğrenme teknolojileriyle fabrikalarda üretim verimliliğini arttırıyor. Fabrika kameralarıyla kullanıcıya gerçek zamanlı izleme ve optimizasyon sağlıyor.

Shipink: Shipink e-ticaret şirketlerine global kargo gönderimi sağlıyor. Üyeler kargo ücretlerini öğrenebiliyor, etiket yazdırabiliyor, uluslararası belgeleri otomatik oluşturup gönderileri takip edebiliyor.

Mangrov: Mangrov işletmeleri benzer ürün ihtiyaçlarını kolektif olarak satın almaya teşvik ederek ölçek ekonomisinden faydalanıp küçük kuruluşların endüstri devleriyle büyümesine olanak tanıyor.

KamyondaPOS: KamyondaPOS lojistik sektöründe yapılan navlun ödemelerini kredi kartı ile yapma kolaylığı sunarak bireysel nakliyecilerin finansal esnekliklerini artırıyor ve nakit paraya daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Mentor Özel Ders: Mentor Özel Ders Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde okuyan veya mezun eğitmenleri öğrencilerle buluşturan bir pazaryeri. Öğrencilere akademik ve sosyal destek sağlamayı hedefliyor.

Upfolx: Upfolx İK platformu olarak şirketlere eğitim bütçeleri atama imkânı sunarken içerik sağlayıcılara tek bir SaaS platformu üzerinden erişim sunarak yapay zekâ destekli kişisel asistan hizmeti de veriyor.

Valufy: Valufy şirket değerlemesini geleneksel ve yeni nesil metotlarla birleştirip yapay zekâ destekli bir platform üzerinden sunarak hızlı, şeffaf ve uygun maliyetli bir değerleme imkânı sağlıyor.

MonitUp: MonitUp işletmelerin verimliliğini artıran bir üretkenlik aracı. Çalışan aktivitelerini izleyip geliştirilmesi gereken alanları belirliyor ve performansı iyileştirerek işletme maliyetlerini azaltıyor.

Aivigo: Aivigo kas-iskelet rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kişiselleştirilmiş çözümler sunan yapay zekâ destekli dijital sağlık platformu. Kurumlar ve sigorta şirketlerinin maliyetlerini de azaltıyor.

Anytime: Anytime kullanıcıların kendi takvimlerine göre iş başvurusu yapmalarını ve işverenlerin proje bazlı ihtiyaçlarını karşılamayı sağlıyor. “Akıllı Eşleşme” özelliği ise iş arayanları uygun ilanlarla buluşturuyor.

Yomio Drops: Yomio Drops meyve ve yoğurttan oluşan karışımı düşük sıcaklıklarda dondurup ve ardından vakum altında kurutarak uygulanan freeze dry ile besin değerlerini korumuş sağlıklı atıştırmalıklar üretiyor.

Dental Cepte: Dental Cepte diş hekimleri için gerekli olan medikal cihazlar, sterilizasyon malzemeleri, teknik servis, reklam ajansı hizmetleri gibi birçok farklı gereksinimi tek bir uygulama üzerinden sunuyor.

BlueOperation: BlueOperation IoT teknolojileri, yapay zekâ ve bina teknolojileri entegrasyonlarını kullanarak tesis yönetimi ve operasyonel iş süreçlerine yönelik çözümler üretiyor.

Fraktal Games Studio: Fraktal Games Studio mobil bulmaca oyunları tasarlayarak oyuncuların düşünme becerilerini, üreticiliklerini ve öğrenme potansiyellerini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Akasu: Akasu yapay zekâ destekli otonom sulama teknolojileriyle küresel iklim krizine önlem alınmasına ve çiftçilerin ürün verimliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor.