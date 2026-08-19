İnegöl’ü konuşurken çoğu zaman mobilyadan, ihracattan, üretimden ve girişimcilikten bahsediyoruz. Haklıyız da… Çünkü İnegöl, bugün Türkiye’nin mobilya denince akla gelen en önemli üretim merkezi.

İnegöl, önümüzdeki 20-30 yılın büyümesini nerede gerçekleştirecek?

Bugün İnegöl’ün en önemli meselelerinden biri yeni üretim alanı ve konut ihtiyacıdır. Mevcut sanayi bölgelerimiz büyüyen sektörün ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İşletmeler büyümek istiyor, yeni yatırımcılar üretim yapmak istiyor, mevcut işletmeler daha modern tesislere ihtiyaç duyuyor.

Fakat şehir büyürken sanayinin şehir içinde sıkışıp kalması sürdürülebilir değil.

Bu nedenle İMASKOP’u yalnızca bir kooperatif projesi veya yeni bir küçük sanayi sitesi olarak görmek büyük bir hata olur.

İMASKOP, İnegöl’ün gelecekteki sanayi altyapısıdır.

Projenin büyüklüğü bile bunu anlatmaya yetiyor. Yaklaşık 2 milyon 250 bin metrekarelik proje alanı, yaklaşık 1.000 işyeri ve hedeflenen 25 bin kişilik istihdam…

Bunlar sıradan rakamlar değil. Bu ölçekte bir proje, İnegöl’ün ekonomik yapısını değiştirebilecek, üretim kapasitesini katlayabilecek ve ilçenin önümüzdeki nesillerine bırakabileceği en önemli sanayi yatırımlarından biri olabilir. Üstelik mesele yalnızca yeni işyerleri yapmak, yeni yatırımlar oluşturmak da değil.

Mesele; mevcut üreticiyi, yan sanayiyi, lojistiği, ihracatçıyı ve hizmet sektörünü aynı ekosistem içerisinde buluşturmak ve büyütebilmek. Üretim maliyetlerini düşürmek, enerji verimliliğini artırmak, lojistik imkanları geliştirmek ve İnegöl mobilyasının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü daha da yükseltmek.

Bugün Bülent Temelli başkanlığında ki İMASKOP yönetimi de bu vizyoner bakışla harıl harıl çalışıyor. Başkanı dinlediğimizde heyecanına hayran kalmamak elde değil. Tabi bu durum bizi de heyecanlandırıyor.

Bugün 529 ortağa ulaşan İMASKOP’un ortaya koyduğu vizyon bu açıdan son derece kıymetli. İnegöl büyümeye devam edecekse, sanayisinin de büyümesi gerekiyor. Sanayi büyüyecekse, bunun planlı ve modern alanlarda gerçekleşmesi gerekiyor. İnegöl mobilyası dünya markası olma iddiasını sürdürecekse, bunun güçlü bir üretim altyapısına ihtiyacı var.

Üstelik proje sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyor. Çevreci üretim, sıfır atık yaklaşımı, enerji verimliliği ve kendi enerjisini üretmeye yönelik hedefleriyle yeni nesil bir sanayi alanı oluşturulması planlanıyor.

İMASKOP sadece İMASKOP ortaklarının meselesi değildir.

Bu proje İnegöl’ün meselesidir. İnegöl’de doğrudan ve dolaylı olarak on binlerce insanın geçimi mobilya sektörüne bağlı. Bir fabrikanın büyümesi sadece o fabrikanın sahibini değil; çalışanını, nakliyecisini, mobilya yan sanayicisini, esnafını, servisçisini, lokantasını ve daha pek çok sektörü etkiliyor.

Dolayısıyla İMASKOP’un başarısı, İnegöl ekonomisinin başarısı olacaktır. Bu yüzden artık İMASKOP’a sadece bir kooperatif projesi gözüyle değil, İnegöl’ün 30-50 yıllık sanayi vizyonunun önemli bir parçası olarak bakmak gerekiyor.

Elbette böyle büyük projelerin önünde aşılması gereken çok sayıda süreç var. İmar, planlama, altyapı, finansman ve kamu kurumlarıyla koordinasyon gibi birçok başlık bulunuyor.

Ama büyük hedeflerin büyük emek istediğini de unutmamak lazım. İnegöl geçmişte mobilyada nasıl kendi hikâyesini yazdıysa, şimdi de geleceğin sanayi alanlarını oluşturmak zorunda.

Bugün atılacak adımlar, yarın çocuklarımızın hangi şehirde ve hangi ekonomik imkanlarla yaşayacağını belirleyecek.

İMASKOP işte bu nedenle önemli.

Çünkü mesele 1.000 işyeri yapmak değil.

Mesele İnegöl’ün üretim gücüne yeni bir gelecek kurmak.

İnegöl büyüyecekse, tarımını korurken, sanayisi büyümeli.

Sanayisi büyüyecekse, yeni alanlara, konuta ihtiyacı var. Yeni alanlar bugünden planlanmazsa, yarının İnegöl’ü bugünün sorunlarını yaşamaya devam eder. Bence İMASKOP’a sahip çıkmanın en önemli nedeni de budur.

Bu sadece bir sanayi projesi değil; İnegöl’ün geleceğine bırakılacak büyük bir miras projesidir. Emin olun proje tamamlandığında tüm Türkiye bunu konuşacak. Ve İnegöl rol model olma misyonunu devam ettirecek.