2019 yerel seçimlerine Millet İttifakı olarak sandığa İYİ Parti logosuyla girilmişti. Bu kez tek başına seçimlere girme kararı alan İYİ Parti, belediye meclis üyesi adaylarını belirledi.

Liste bugün ilçe seçim kuruluna teslim edildi.

SIRALI TAM LİSTE

İlçe Seçim Kuruluna teslim edilen sıralı tam liste şu şekilde oluştu;

1-Regaip Korkmaz, 2-İbrahim Şimşek, 3-Alparslan Erduğan, 4-Neşe Gökmen, 5-Ahmet Coşkun Demirci, 6-Gökhan Yalın, 7-Bülent Ergül, 8-Emin Raşit Reşitoğlu, 9-Ayhan Uslu, 10-Halime Okşan Demirel, 11-İsmail Hakkı Soyuak, 12-Gazme Güleç, 13-Necla Bayram, 14-Mehmet Karaoğlan, 15-Tuncay Yalanız, 16-Semih Çetizli, 17-Ali Kara, 18-Ali Mutlu, 19-Güray Kıyar, 20-Hatice Göksoy, 21-Ertuğrul Ertek, 22-İlhami Alaylar, 23-Selma Unuak, 24-Alaettin Kaplan, 25-Çağla Ezim, 26-Poyraz Ali Bildik, 27-Buse Güngör, 28-Muharrem Yaşar, 29-Osman Özkan, 30-Cengiz Koç, 31-Azize Çetin, 32-Sedat Durgut, 33-İpek Parlar.

KONTENJAN

1-Yavuz Sümer, 2-Şenol Şahin, 3-Halil Kelebek, 4-Mustafa Akgündüz.

LİSTEDE 10 KADIN ADAY

İyi Parti İnegöl yönetimi listede 10 kadın adaya yer verdi. Listenin 4, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 27, 31 ve 33’ncü sırada adayları kadınlardan oluştu.

3 İSİM YER ALMADI

İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İlçe Başkanı Recep Bayrak ve Belediye Başkan Adayı Sevda Memiş Özcan ile parti Yönetim Kurulu üyelerinin istişareleri ile hazırlanan listelerde mevcut Belediye Meclis Üyelerinden bazı isimler yeniden yer almadı. Eski İlçe Başkanı ve halen Meclis Üyesi olan İsmail Kahraman, yine meclis üyelikleri devam eden Fahrettin Baykan ve Dursun Öztürkoğlu’nun bu dönemde meclis üyesi aday listesinde yer almadı. 3 ismin de İlçe Yönetimine başka isimler gösterilmesi noktasında ricada bulundukları öğrenildi.