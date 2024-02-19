2019 yerel seçimlerine Millet İttifakı olarak sandığa İYİ Parti logosuyla girilmişti. Bu kez tek başına seçimlere girme kararı alan İYİ Parti, belediye meclis üyesi adaylarını da tamamlama aşamasına geldi.

Listenin bugün geç saatlere kadar tamamlanacağı ve yarın ilçe seçim kuruluna teslim edileceği öğrenildi. Kulislerden edinilen bilgiye göre Belediye Meclis Üyeliği adaylığı için adı geçen isimler ise şu şekilde: Alparslan Erduğan, Regaip Korkmaz, Ahmet Coşkun Demirci, İbrahim Şimşek, Eray Soral, Ayhan Uslu, Gökhan Yalın, Emin Raşit Yetişoğlu ve Bülent Ergün.

3 İSİM ADAY OLMAYACAK

İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İlçe Başkanı Recep Bayrak ve Belediye Başkan Adayı Sevda Memiş Özcan ile parti Yönetim Kurulu üyelerinin istişareleri ile hazırlanan listelerde mevcut Belediye Meclis Üyelerinden bazı isimler yeniden yer almayacak. Eski İlçe Başkanı ve halen Meclis Üyesi olan İsmail Kahraman, yine meclis üyelikleri devam eden Fahrettin Baykan ve Dursun Öztürkoğlu’nun bu dönemde meclis üyesi aday listesinde yer almamaları bekleniyor. 3 ismin İlçe Yönetimine başka isimler gösterilmesi noktasında ricada bulundukları öğrenildi.