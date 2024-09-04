İyi Parti İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Sevda Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’a İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Özcan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“İyi Parti İlçe Teşkilatı olarak derdimiz; ne üzüm yemek ne de bağcı dövmektir. Milletimizin bize verdiği muhalefet etme, denetleme görevini yerine getirerek yaşadığımız şehrin daha güzel olmasını, hemşehrilerimizin daha kaliteli hizmet almasını sağlamak adına sorumluların görevlerini yapmalarını sağlamaktır. Genel Başkan Yardımcımız Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş’ın meclis kürsüsünden İnegölümüzün genel sorunlarını ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunları dile getirmesinin ardından doktor eksikliğini tekrar dillendirmemiz rahat koltuklarında sefa sürenleri çok rahatsız etmiş. Halktan kopuk, milletimizin sorunlarından bihaber görevini sadece açılış ve törenlerde fotoğraf çektirmek olduğunu zanneden AK Parti İlçe Başkanına önerim; normal bir vatandaş gibi MHRS sistemine girerek Devlet Hastanemizin Göz. Dahiliye. Cildiye. Kardiyoloji, Nöroloji gibi servislerinden randevu almayı denemesidir. Sonucunu da kamuoyu ile paylaşmasını rica ederim. “İyi Parti Teşkilatı olarak gördüğümüz eksiklikleri ve aksaklıkları her platformda dile getirerek; görevini yerine getirmeyen sorumsuzları rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: BÜLTEN