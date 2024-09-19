Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti adayı olarak belediye başkanı seçilen Martin, Temmuz ayında partisinden istifa etmişti. Martin, Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende CHP rozeti taktı ve CHP’ye geri döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Katılımında "Özgür Özel'in yolunda yoldaş olmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Ediz Martin'in CHP’ye katılımının partinin gücünü artıracağını belirtti. CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ise Martin’in, CHP’nin toplumsal dönüşüm vizyonuna yeni bir soluk getireceğini vurguladı.

Törene, CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.