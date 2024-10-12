31 Ağustos tarihinde sonuçlanan ve TRend Medya Kuruluşuna bağlı Dijital Anket sitesi üzerinden gerçekleştirilen anket, büyük bir katılım ile tamamlandı. "İYİ Parti’nin Ağustos Ayında En Başarılı Milletvekili Kim?" başlığıyla yapılan anket, binlerce kişinin oy kullanmasıyla sonuçlandı. Her cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulaması ile güvence altına alınan ankette, katılımcılar oylarını kullandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anket sonuçlarına göre, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Ağustos ayının en başarılı milletvekili seçildi. TRend Medya, dijital anket platformuna katılım sağlayan tüm takipçilerine teşekkür etti ve bu sistemin Türkiye'deki anket sektöründe yeni bir çığır açtığını vurguladı.

DİJİTAL ANKET SEKTÖRÜNDE GÜVENİLİRLİK VE TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Teknolojinin gelişimiyle birlikte dijital anketler, Türkiye’de güvenilir veri sağlama noktasında önemli bir adım attı. TRend Medya'nın sunduğu dijital anket analiz sistemi, teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak, güvenilir sonuçlar elde edilmesine imkan tanıyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan bu anketler, her ay birinci gelen milletvekilini kamuoyuna duyurarak, sene sonunda en fazla ödül alan milletvekilini "Yılın Milletvekili" olarak ilan edecek.

ÖDÜL, YURTDIŞINDAN GELEN PROF. DR. AKALIN'A TESLİM EDİLDİ

Anket sonuçlarına göre Ağustos ayının en başarılı milletvekili olarak belirlenen Prof. Dr. Mehmet Akalın, oylama sonucunda ödüle layık görüldü. Ancak Akalın'ın yurt dışında bulunması nedeniyle, ödülü kendisine geç teslim edildi. TRend Medya, ödül törenini düzenleyerek, Prof. Dr. Akalın'ın başarılı çalışmalarını ödüllendirdi.

TRend Medya, dijital anketlerde elde edilen başarıyı ve güvenilirliği sürdürerek her ay kazanan milletvekilini duyurmaya devam edecek. Dijital Anket, sosyal medya ve dijital dünyada ilgi görmeye devam ediyor.