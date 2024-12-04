3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "İyilik Bulaşıcıdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir gece düzenlendi. Program, Mamak Ege Mahallesi Nato Yolu Caddesi'ndeki SİPENNE Cafe'de gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Etkinliğe, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Bozkurt , Engelli Aktivist ve Siyasetçi Abdullah Mutlu Tokgöz , Uğurludağ Dernek Başkanı Mustafa Köse , Beldekler Dernek Başkanı Mustafa Beldek , Çetinler Otomotiv Sahibi Alpaslan Çetin , İş İnsanı Durmuş Karaman ile gönüllülerden Ozanlar Haydar Kemeç ve Hüseyin Kıvanç Organizatör Can Akkuş katıldı.

Dernek Başkanı Melek Gözen , programda yaptığı konuşmada, 3 Aralık 'ın bir kutlama günü değil, bir farkındalık günü olduğuna dikkat çekti. Melek Gözen , "Unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir. Sevgi ve inanç oldukça engeller de ortadan kalkacaktır. Kolumuz, bacağımız olmayabilir, yeter ki kalbimiz engelli olmasın!" sözleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca hem katılımcılar hem de dernek üyeleri, engelli bireylerin topluma eşit ve aktif şekilde katılabilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Programda, dernek üyelerinin hazırladığı farkındalık projeleri tanıtıldı. Katılımcılar, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projelere destek vereceklerini belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli bir katkı sağladı.