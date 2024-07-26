ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi alan Büyükşehir iştiraki İZAYDAŞ, işletmenin kurumsal ve sürekli gelişen yapısının devamlılığını uluslararası standarda taşıdıKOCAELİ (İGFA) - Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ, iş sürekliliği konusunda ortaya koyduğu uygulamalarıyla “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazandı. Böylelikle İZAYDAŞ, işletmenin kurumsal ve sürekli gelişen yapısının devamlılığını uluslararası standarda taşımış oldu. İlgili tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getiren İZAYDAŞ; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 17025, ISO 17043, ISO 50001 ve ISO 27001 standartlarına uygunluk belgelerine sahip.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA

Faaliyet gösterdiği alanlarda uluslararası standartlara uygunluğunu daha önce birçok kez belgelendiren İZAYDAŞ, bunlara ek olarak dokuzuncu belge olan “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazandı. İZAYDAŞ, yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeye açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, kriz, olumsuz durumlar veya uzun süren hizmet kesintilerinde faaliyetlerini minimum iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” ile çalışmalarını sürdürecek.

SARAÇ: ULUSLARARASI BİRÇOK BELGEYE SAHİBİZ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirketin yönetim sistemleri belgeleri arasına ISO 22301 belgesini de katmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yönetim sistemleri başta olmak üzere uluslararası standartlarda birçok belgeye sahip olduklarını kaydeden Saraç, “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemine gönüllü olarak başvurup gerekli koşulları yerine getirdik. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.