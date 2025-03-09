İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Gazeteci-yazar Zeynep Oral ve Müzisyen-şair Mehtap Meral'in konuk olduğu söyleşide, kadın mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ve önceki dönem CHP İzmir Milletveki Zeynep Altıok ve Bornova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özgül Ağırbasan’ın da yerini aldığı etkinliğe yoğun katılım oldu.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, konuşmasında 8 Mart’ın bir kutlama değil, bir mücadele günü olduğunu vurgulayarak,"Kadın hakları için verilen mücadele, sadece bir güne sığdırılamaz. Kadına yönelik şiddet, ekonomik eşitsizlikler, hukuki engeller gibi sorunlarla her gün mücadele etmeliyiz. Yerel yönetimler olarak kadınlara hukuki destek sağlamak, istihdama katılımlarını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için projeler geliştiriyoruz. 12 Mart’ta hayata geçecek yeni projemizle, mağdur kadınlara hukuki destek sağlayacağız."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKIŞ, KADIN HAKLARINA DARBEDİR"

Gazeteci-yazar Zeynep Oral, kadın hakları mücadelesinin siyasi boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir kişinin kararıyla, kadınları şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı. Kadınların haklarını koruyabilmek için yapmamız gereken ilk şey, parlamenter sisteme dönmek ve güçlü bir demokrasi inşa etmektir. Eşitlik, laiklik, toplumsal adalet ve ulusal bağımsızlık, kadın haklarının güvencesidir."

Söyleşinin ardından Mehtap Meral, gitar ve piyano eşliğinde kadınlara özel ezgiler seslendirdi. Etkinliğin finalinde, tüm salon hep bir ağızdan “Hür Doğdum Hür Yaşarım” şarkısını söyleyerek kadın dayanışmasını güçlendirdi.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Rengin Hanım Akşit, Zeynep Oral ve Mehtap Meral’e günün anısına zeytin ağacı fidanı ve mini Homeros heykeli hediye etti. Söyleşi bittikten sonra Zeynep Oral, katılımcılar için “Kadın Olmak” isimli kitabını imzaladı.