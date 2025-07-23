İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak’ta zabıta personelinin seyyar satıcılara yönelik müdahalesinde görev sınırlarını aşan davranışlar nedeniyle idari soruşturma başlattı. İlgili memurlar açığa alınarak zorunlu izne gönderildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesinde zabıta personelinin seyyar satıcılara yönelik denetimlerde karşılaştıkları direnç sırasında ortaya çıkan ve kamuoyunda tepki çeken görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta personelinin kamu düzeni ve şehir estetiğini koruma görevini yasal çerçevede yerine getirmesi gerektiği vurgulanarak, söz konusu olayda görev sınırlarını aşan fiziksel müdahalelerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Personelimizin etik anlayışımızla bağdaşmayan davranışları tasvip edilmemektedir. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış, ilgili zabıta memurları açığa alınarak zorunlu izne çıkartılmıştır. Soruşturma tamamlandığında disiplin süreçleri titizlikle işletilecektir” denildi.