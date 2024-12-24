İzmir'in Çiğli ilçesinde, hareket kabiliyeti, kuvvet ve genel iyilik halinin korunması, iyileştirilmesi ve artırılması amacıyla bireylere bilgi ve destek sunan Çiğli Belediyesi Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sağlık alanında öncü bir kent olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan merkezde, bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemeye, hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik kişiye özel egzersiz ve fiziksel aktivite programları değerlendirildi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Merkezde; Yaşlanmaya bağlı kas rahatsızlıkları, hareket sistemi bozuklukları, yaralanmalar, doğuştan gelen engeller gibi teşhis edilmiş sağlık sorunları olan kişilere danışmanlık hizmeti sunuluyor. Bunun yanı sıra, bireyler kurum ve kuruluşlarda sahip oldukları haklar hakkında bilgilendiriliyor ve tedavi süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler konusunda detaylı bilgi alabiliyor.