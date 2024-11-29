İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, üniversite kütüphanesinin iyileştirilmesi için üniversite yönetimine çağrıda bulundu. Özellikle sınav dönemleri kütüphane kapasitesinin yetersiz olduğunu vurgulayan Burak Delen adlı öğrencinin başlattığı kampanya ile bine yakın imza topladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, kütüphane bütçesinin artırılması ve fiziksel alanının genişletilmesi talebiyle Change.org’da bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyayı başlatan Burak Delen ve diğer öğrenciler, kütüphanenin yetersizliği nedeniyle öğrencilerin akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Kampanya metninde, özellikle sınav haftalarında kütüphanenin yoğunluğunun öğrencilerin çalışmasını güçleştirdiği, kütüphanenin fiziksel mekanının yetersiz olduğu ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Öğrenciler, üniversite yönetiminden kütüphane ile ilgili bir inceleme ve değerlendirme yapılması, ardından da gerekli iyileştirmelerin yapılması için destek istiyor.

Kampanyayı başlatan üniversite öğrencisi Burak Delen, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kütüphane, bir öğrencinin en önemli çalışma alanlarından biridir. Ancak mevcut durumumuzda, kütüphanemiz bu görevi yerine getirememektedir. Bu kampanya ile sesimizi duyurmak ve üniversitemizin bu konuda gereken adımları atmasını istiyoruz" dedi.