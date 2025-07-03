İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çevre illerden gelen ekipler, Çeşme'de birçok noktayı etkileyen yangınlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan, Germiyan ile Ildır mahallelerini etkileyen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangının yerleşim yerlerine ulaşması önlendi. Yangından bazı baraka ve konteyner tarzı yapılar hariç yerleşim yerleri etkilenmedi.

KORKUTAN YANGINLAR SÜRÜYOR

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ilçenin bir çok noktasında yangınlar yer yer sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dağlık alanlardaki yangınlara havadan müdahale ederken karadan İzmir İtfaiyesi 46 araçla diğer illerden gelen personel ise 24 araçla destek veriyor.

Sahada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Muğla, Aydın, Manisa, Denizli büyükşehir belediyelerinin itfaiye ekipleri de görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da bölgede hem yurttaşlara hem de ekiplere su, ayran ve yemek desteğinde bulunuyor.

ALİAĞA GEMİ SÖKÜM TESİSİ’NDE KRİTİK YANGIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde çıkan yangınlara karşı da yoğun mücadele ediyor.

Aliağa'daki Gemi Söküm Tesisi’nde bir gemide çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Karadan itfaiye denizden ise gemiler yangını söndürmek için mücadele verdi. Yine Çiğli'de de yanan bir araç, yanındaki diğer araçlara da zarar verdi. Çıkan yangın bir evi de etkiledi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.