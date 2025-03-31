İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve SMA Tip 1 teşhisi konulan Gülsima Önder’in tedavisi için başlatılan kampanyada sona yaklaşıldı.



Henüz 2 yaşına girmeye hazırlanan Gülsima’nın hayati öneme sahip tedavisine başlanabilmesi için gereken bağışların yüzde 80’i tamamlandı.

Ancak zaman daralıyor. Kampanyanın sona ereceği tarih, Gülsima’nın doğum günü olan 17 Nisan olarak belirlendi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gülsima ve ailesiyle bir araya gelerek, minik Gülsima’ya pembe balonlar hediye etti.

Kampanyanın son aşamasına dikkat çeken Başkan Kınay, “Bu mücadelede yalnız değilsiniz. Kalan yüzde 20’lik desteği de hep birlikte tamamlayarak, Gülsima’nın doğum gününde çifte kutlama yapalım. 17 Nisan’da belediye önünden umut dolu balonları gökyüzüne bırakalım” diye konuştu.

Gülsima’nın babası Mehmet Önder ise kampanyanın kritik bir aşamada olduğunu vurgulayarak “Kızımız 17 Nisan’da 2 yaşına girecek. Aynı zamanda tedavinin başlayabilmesi için verilen sürenin de son günü. Artık son virajdayız, sadece yüzde 20’lik bir destek kaldı. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ancak herkesin sesimize kulak vermesine ve destek olmasına çok ihtiyacımız var. Başkanımız Helil Kınay’a da yanımızda olduğu ve verdiği destek için yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Valilik onaylı ve tamamen yasal çerçevede sürdürülen kampanyaya destek olmak isteyenler, aşağıdaki hesap bilgileri üzerinden bağış yaparak Gülsima’nın tedavisine katkıda bulunabiliniyor.

KAMPANYA BİLGİLERİ:

Valilik Onaylı

IBAN - TL: TR74 0001 0008 1281 7925 3350 06

IBAN - USD: TR74 0001 0008 1281 7925 3350 07

IBAN - EUR: TR74 0001 0008 1281 7925 3350 08

Alıcı: Mehmet Önder - Ziraat Bankası

Açıklama:Gülsima

Faaliyet No: 35.2024.2033 MEHMET ÖNDER