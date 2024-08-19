İzmir ve Muğla’da çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için bölgeye giden Balıkesir itfaiyesi, yangınların söndürülmesinin ardından geri dönüşte Balıkesir-Manisa yolunda bir kamyondan yola saçılan domatesleri de temizledi.

Balıkesir’deki itfaiye erleri, İzmir ve Muğla’daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatı ile bölgeye gitti. Yangınların söndürülmesinde aktif rol oynayan ekipler, yangın sonrasında geri dönerken Manisa-Balıkesir karayolunda bir kamyondan yola kilolarca domates döküldüğünü gördü. Kazaya neden olabileceğini düşünerek itfaiye aracını durduran ekipler, anayoldaki domatesleri de temizledi. Görevlerini tamamlayan kahraman itfaiyeciler, Balıkesir’e geri döndü.