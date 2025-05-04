Sezonun ilk deplasmanında Altınordu karşısında mağlup olan İnegölspor yine son deplasmanda Adana Fk karşısında kaybederek ligi mağlubiyetle kapatmış oldu.

Sezon içinde 4 teknik direktör ile çalışan ve 38 puanla sıralamada 13. olarak bitiren bordo beyazlılarda maalesef koca sezon saha içinden çok dışarıda yaşananlar konuşuldu. Ama atlamayalım, saha içinde özellikle bazı karşılaşmalarda iyi oynadık, bazılarında ise yerlerde süründük. Ligde kalma işini sağlama aldıktan sonra ise biraz daha fazla oynama imkanı bulmayan oyunculara şans verdik ki bana göre doğru bir karardı. Adana FK maçıda bunun sonuncusuydu. Sadece 3-4 oyuncusu dışında çoğu oyuncumuz ya ilk kez yada 3. kez sahada yerini alıyordu. Bu nedenle bana göre Adana deplasmanında alınan mağlubiyetin ne vebali ne de günahı var. Zaten maçın 15. dakikasında yediğimiz 3 golde bizim sonumuzu belirlemiş oldu. Rakip baktı, bizde bir abondane durumu var. Onlarda peş peşe değişiklik ile bize yakın futbol anlayışına girdiler. Ama yediğimiz 3 golde inanılmaz bireysel hatalar yaptık. Belki oyun planına sadık kalsak erken gollerde gelmeyecekti, o da ayrı bir konu. Maçın son bölümlerinde risk aldık. Hasan Ali ve Eşref in golleriyle bir hayale kapıldık fakat gücümüz yetmedi. İşin neticesinde favori olmadığımız ama ya tutarsa düşüncesiyle gittiğimiz güney deplasmanında yenilmiş olduk. Bu sezonda maalesef ne umduğumuzu ne de aradığımızı bulmuş olduk. Fakat bulunduğumuz kongre sürecinde yaşanan sessizlik sezon içinde yaşadığımız problemlerden daha büyük bir dert olacak gibi duruyor.