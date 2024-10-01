İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı çalışmaları sebebiyle tahrip olan Yeşilova Mahallesi Zerafet Sokak’ta yol iyileştirme çalışması gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında yol bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli ve konforlu yollar sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, son olarak Yeşilova Mahallesi’nde yol iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

KONFORLU YOLLARA İMZA ATIYOR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yeşilova Mahallesi Zerafet Sokak’ta altyapı çalışması sebebiyle bozulan 210 metre uzunluğundaki yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 160 ton asfalt kullanarak bölgeyi yenileyen ekipler, kent genelinde vatandaşları konfora kavuşturmak adına çalışmalarına devam edecek.